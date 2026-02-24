Ги Буше: плохие привычки приводят к плохим результатам, это «Авангарду» надо менять

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об игровом спаде омской команды. «Авангард» уступил «Автомобилисту» со счётом 1:5.

— Команда идёт высоко: возможно, дело в мотивации игроков, которые уже думают о плей-офф?

— Второе место мы займём или третье, для меня это не является важным. Ты выходишь в плей-офф и должен обыгрывать любого соперника. У любой команды есть неудачные серии: кажется, такая была в концовке прошлого года у «Локомотива», каждая команда допускает такие ошибки. Возможно, кто-то из игроков уже думает о плей-офф, надо менять ситуацию, ведь плохие привычки приводят к плохим результатам, нам надо менять их.

Две недели назад мы были великолепны, показывали потрясающий уровень, проиграли примерно две встречи из 20. Однако это поменялось после дальневосточного выезда, мы обязаны возвращаться на тот уровень, что показывали до этого. После Рождества у нас очень тяжёлый календарь: мы были готовы, но это влияет. Надо менять настрой, наше положение в таблице не имеет значения.

Впрочем, я должен быть честным: такова человеческая натура, игроки понимают, что плей-офф на носу. Игроки «Амура» превосходили нас в желании и играли с полной самоотдачей, потому что у них ещё есть шансы зацепиться за плей-офф. Я не хотел этого говорить, но да: игроки не хотят травмироваться, весь год ты работаешь для того, чтобы попасть в плей-офф.

Это в голове у любого игрока, с этим ничего не сделать, я сам был игроком, однако мы должны бороться с этим и менять их натуру. Мы должны входить в плей-офф в наилучшем состоянии, показывать лучший уровень игры, однако ты не будешь показывать её, если не будешь играть в тело и биться в каждом моменте. Нужно менять эти привычки, выходить на тот уровень, что мы можем показывать, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.