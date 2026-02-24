Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин высказался о крупной победе «Автомобилиста» над «Авангардом»

Николай Заварухин высказался о крупной победе «Автомобилиста» над «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в домашнем матче с омским «Авангардом» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Черников (Воробьёв) – 09:08 (5x5)     2:0 Голышев (Да Коста, Кизимов) – 31:41 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Чеккони, Долженков) – 34:37 (5x5)     3:1 Мэйсек (Трямкин, Спронг) – 36:10 (5x5)     4:1 Спронг (Шаров, Мэйсек) – 48:45 (5x5)     5:1 Голышев (Кизимов, Зборовский) – 56:43 (en)    

–, Интересный, динамичный матч. Отмечу хороший настрой, хорошие переходы из обороны в атаку, хорошие голы, здорово сыграли в меньшинстве, командная победа. Отмечу Вовку Галкина, выручил в нужные моменты.

— Согласитесь, что это лучшая в сезоне игра с «Авангардом»?
— Возможно. Меньше давали бросать сопернику, быстрее в зоне обороны выходили из-под прессинга, соперник не успевал нас накрыть, и получались хорошие атаки.

— Пробовали разбить тройку Спронг — Шаров — Мэйсек и снова вернулись к ней. Почему?
— На тренировке пробовали разные ситуации, немного встряхнуть звенья. Вернули после первого периода, но и в других сочетаниях неплохо действовали.

— Что пошло не так в большинстве?
— Медленные раскаты, Маклауд накрывал при входе в зону. Медленно действовал первый игрок, и те ребята, которые раскатывались, медленно играли с шайбой. При «пять на три» игроки начали выдавливать друг друга со своих лучших позиций, получилась каша.

— Почему отсутствовали Бусыгин и Горбунов?
— Небольшие повреждения, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» уверенно обыграл «Авангард», забросив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android