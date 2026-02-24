«Питтсбург» и «Колорадо» совершили обмен защитниками

«Питтсбург Пингвинз» получил защитника Самуэля Жирара и выбор во втором раунде драфта 2028 года от «Колорадо Эвеланш» в обмен на защитника Бретта Кулака. У 27-летнего Жирара контракт до сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 5 млн.

Жирар проводит свой девятый сезон в НХЛ, разделяя карьеру между «Колорадо» и «Нэшвилл Предаторз». В этом сезоне Жирар забил три гола, отдал девять результативных передач, набрал 12 очков при показателе полезности «+12» в 40 играх. Самуэль был выбран во втором раунде (47-й номер в общем зачёте) драфта НХЛ 2016 года командой «Нэшвилл Предаторз».

32-летний Кулак в текущем сезоне провёл 56 матчей и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «-5».