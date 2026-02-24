СКА одержал победу в матче с «Адмиралом», Плотников забил 250-й гол в КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счётом 4:2.

Уже на первой минуте встречи счёт открыл защитник СКА Бреннан Менелл. В середине первого периода гостям удалось сравнять счёт благодаря голу Кайла Олсона. Второй период начался с гола нападающего СКА Сергея Плотникова, добравшегося до отметки в 250 шайб в КХЛ. В третьем периоде Скотт Уилсон увеличил отрыв СКА в счёте. В концовке матча Матвей Короткий и Никита Тертышный установили окончательный счёт.

Отметим, что это была первая встреча Леонида Тамбиева с бывшей командой «Адмирал», которую он возглавлял несколько сезонов подряд.