СКА одержал победу в матче с «Адмиралом», Плотников забил 250-й гол в КХЛ
Поделиться
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Менелл – 00:56 (5x5) 1:1 Олсон (Шулак, Основин) – 12:08 (5x5) 2:1 Плотников (Уилсон, Савиков) – 20:48 (5x5) 3:1 Уилсон (Голдобин, Плотников) – 47:46 (5x5) 4:1 Короткий (Воробьёв, Савиков) – 56:17 (5x4) 4:2 Тертышный (Булавчук) – 58:28 (5x5)
Уже на первой минуте встречи счёт открыл защитник СКА Бреннан Менелл. В середине первого периода гостям удалось сравнять счёт благодаря голу Кайла Олсона. Второй период начался с гола нападающего СКА Сергея Плотникова, добравшегося до отметки в 250 шайб в КХЛ. В третьем периоде Скотт Уилсон увеличил отрыв СКА в счёте. В концовке матча Матвей Короткий и Никита Тертышный установили окончательный счёт.
Отметим, что это была первая встреча Леонида Тамбиева с бывшей командой «Адмирал», которую он возглавлял несколько сезонов подряд.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:25
-
21:10
-
20:56
-
20:53
-
20:49
-
20:30
-
20:05
-
19:28
-
19:23
-
19:19
-
18:58
-
18:55
-
18:30
-
18:27
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:49
-
15:31
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
13:09
-
12:47
-
12:29
-
12:10