СКА — Адмирал, результат матча 24 февраля 2026, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

СКА одержал победу в матче с «Адмиралом», Плотников забил 250-й гол в КХЛ
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Менелл – 00:56 (5x5)     1:1 Олсон (Шулак, Основин) – 12:08 (5x5)     2:1 Плотников (Уилсон, Савиков) – 20:48 (5x5)     3:1 Уилсон (Голдобин, Плотников) – 47:46 (5x5)     4:1 Короткий (Воробьёв, Савиков) – 56:17 (5x4)     4:2 Тертышный (Булавчук) – 58:28 (5x5)    

Уже на первой минуте встречи счёт открыл защитник СКА Бреннан Менелл. В середине первого периода гостям удалось сравнять счёт благодаря голу Кайла Олсона. Второй период начался с гола нападающего СКА Сергея Плотникова, добравшегося до отметки в 250 шайб в КХЛ. В третьем периоде Скотт Уилсон увеличил отрыв СКА в счёте. В концовке матча Матвей Короткий и Никита Тертышный установили окончательный счёт.

Отметим, что это была первая встреча Леонида Тамбиева с бывшей командой «Адмирал», которую он возглавлял несколько сезонов подряд.

Видео
Сергей Плотников забросил 250-ю шайбу и стал восьмым игроком КХЛ, достигшим этой отметки
