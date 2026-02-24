«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и московским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, отличившийся в большинстве. Ему ассистировали Андрей Сергеев и Егор Сурин. В начале второго периода Никита Гусев сравнял счёт с передач Дилана Сикьюры и Джордана Уила. На 37-й минуте Даниил Мисюль вывел хозяев вперёд в счёте. Максим Шалунов поразил пустые ворота в концовке встречи.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, прервав четырёхматчевую победную серию «Динамо».