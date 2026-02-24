Скидки
Локомотив — Динамо М, результат матча 24 февраля 2026, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и московским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Рафиков (Сергеев, Сурин) – 04:27 (5x4)     1:1 Гусев (Сикьюра, Уил) – 23:38 (5x5)     2:1 Мисюль – 36:37 (5x5)     3:1 Шалунов (Черепанов) – 58:59 (en)    

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, отличившийся в большинстве. Ему ассистировали Андрей Сергеев и Егор Сурин. В начале второго периода Никита Гусев сравнял счёт с передач Дилана Сикьюры и Джордана Уила. На 37-й минуте Даниил Мисюль вывел хозяев вперёд в счёте. Максим Шалунов поразил пустые ворота в концовке встречи.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, прервав четырёхматчевую победную серию «Динамо».

