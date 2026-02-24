СКА стал шестым клубом Запада КХЛ, оформившим путёвку в плей-офф

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счётом 4:2.

СКА стал шестым клубом Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, оформившим путёвку в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и ЦСКА.

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».