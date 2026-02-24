«Не лучший наш матч, но взяли два очка». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с«Сибирью» (3:2 ОТ), в которой игроки уфимского клуба упустили преимущество в две шайбы в основное время.
– Непростой матч, «Сибирь» хорошо играет в обороне и переходит в контратаку. Они быстро выходили из нашего прессинга. Не совсем наш лучший матч, но мы нашли возможность взять важные два очка.
– Как поправить проблему с психологией? Команда часто ошибается в простых моментах.
– Это не психология, просто недоработки. Когда мы работаем не так, как следует, возникают проблемы.
– Есть ощущение, что игроки перестали пахать, когда нужно, играют вальяжно.
– Оттуда и идут потери в средней зоне, идёт неправильная работа в обороне, больше думают об атаке, есть такое. Нужно корректировать эти моменты, потому что мы так не играем. Поэтому и говорю, что не лучший наш матч, но взяли два очка, – приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».
- 24 февраля 2026
