«Это очко очень дорогое». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Салавата Юлаева»

«Это очко очень дорогое». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Салавата Юлаева»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Алалыкин, Василевский) – 24:22 (5x5)     2:0 Броссо (Стюарт, Панин) – 25:11 (5x5)     2:1 Бек – 35:29 (5x5)     2:2 Кошелев – 48:39 (5x5)     3:2 Кузнецов (Родевальд, Стюарт) – 61:44 (3x3)    

«У нас такая выездная серия: мало забиваем, но не так много пропускаем. Ребята сражаются в каждой игре и в каждой смене, сегодня я их похвалю, молодцы. В меньшинстве столько выстояли, поймали на себя столько шайб, а в овертайме – удачный отскок мастеру на клюшку, который попал очень здорово. Это очко очень дорогое.

Показываем ли мы игру уровня команды, попадающей в плей-офф? У нас выпала осевая позиция – центральных нападающих. Архип Неколенко – с травмой, Михаил Абрамов скоро только будет выходить. Где-то тяжело ребятам было заменить игроков на этой позиции. В целом по характеру и самоотверженности, желанию не проиграть я ребят похвалю, они это заслужили. Наша скованность идёт от того, что на ребят влияет таблица, неудачи в последних играх. Нет уверенности пойти в обыгрыш, рискнуть. Этих моментов чуть-чуть не хватает. Надо выиграть два-три матча подряд – и придёт уверенность», — цитирует Люзенкова пресс-служба КХЛ.

