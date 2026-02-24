Козырев — о матче «Северстали» с «Металлургом»: победили за счёт командой игры

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев оценил победу над «Металлургом» в овертайме со счётом 4:3.
– Интересный матч. Игра проходила с переменным успехом. У нас было преимущество, было преимущество и у соперника. В концовке соперник выглядел посвежее. Мы были успешнее в овертайме. Хорошая победа для нас.
— Четвёртый матч на выезде. За счёт чего команда всё-таки сохранила на бо́льшую часть игры вот эту свежесть? Где-то на полсекундочки, на полшага опережали соперника.
— Я бы не сказал, что мы опережали соперника. Соперник был… Я об этом сказал. Были моменты, когда и соперник здорово играл, контролировали шайбу. Были отрезки и у нас, с нашей стороны. То, что четвёртую встречу мы играли – да, сложная серия для нас. За счёт командной игры мы сегодня победили, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.
