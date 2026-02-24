Скидки
Козырев — о матче «Северстали» с «Металлургом»: победили за счёт командой игры

Козырев — о матче «Северстали» с «Металлургом»: победили за счёт командой игры
Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев оценил победу над «Металлургом» в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Веряев (Подшивалов) – 03:39 (5x5)     0:2 Квочко (Аймурзин, Ильин) – 09:40 (5x5)     0:3 Ильин – 28:25 (5x5)     1:3 Толчинский (Хабаров, Вовченко) – 33:05 (5x5)     2:3 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 47:46 (5x5)     3:3 Канцеров (Маклюков) – 49:02 (5x5)     3:4 Калдис – 64:58 (3x3)    

– Интересный матч. Игра проходила с переменным успехом. У нас было преимущество, было преимущество и у соперника. В концовке соперник выглядел посвежее. Мы были успешнее в овертайме. Хорошая победа для нас.

— Четвёртый матч на выезде. За счёт чего команда всё-таки сохранила на бо́льшую часть игры вот эту свежесть? Где-то на полсекундочки, на полшага опережали соперника.
— Я бы не сказал, что мы опережали соперника. Соперник был… Я об этом сказал. Были моменты, когда и соперник здорово играл, контролировали шайбу. Были отрезки и у нас, с нашей стороны. То, что четвёртую встречу мы играли – да, сложная серия для нас. За счёт командной игры мы сегодня победили, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

