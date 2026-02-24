Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Далласа» назвал сроки возвращения травмированного Микко Рантанена

Главный тренер «Далласа» назвал сроки возвращения травмированного Микко Рантанена
Комментарии

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен назвал сроки возвращения травмированного нападающего Микко Рантанена. Форвард сборной Финляндии получил травму во время полуфинального матча на Олимпиаде со сборной Канады и пропустил игру со сборной Словакии (6:1) во встрече за бронзовые медали.

«Он пропустит две недели, может быть, больше. В любом случае Рантанен должен вернуться до окончания регулярного сезона», — цитирует Галуцена пресс-служба «Далласа».

29-летний Рантанен на Олимпиаде провёл пять матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. В НХЛ на его счету 69 (20+49) очков после 54 встреч текущего сезона.

Материалы по теме
Официально
«Даллас» внёс Микко Рантанена в список травмированных, форвард получил повреждение на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android