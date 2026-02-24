Главный тренер «Далласа» назвал сроки возвращения травмированного Микко Рантанена

Главный тренер «Даллас Старз» Глен Галуцен назвал сроки возвращения травмированного нападающего Микко Рантанена. Форвард сборной Финляндии получил травму во время полуфинального матча на Олимпиаде со сборной Канады и пропустил игру со сборной Словакии (6:1) во встрече за бронзовые медали.

«Он пропустит две недели, может быть, больше. В любом случае Рантанен должен вернуться до окончания регулярного сезона», — цитирует Галуцена пресс-служба «Далласа».

29-летний Рантанен на Олимпиаде провёл пять матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. В НХЛ на его счету 69 (20+49) очков после 54 встреч текущего сезона.