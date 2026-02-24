«Не отдыхал и занимался каждый день». Мичков — о тренировках во время паузы на ОИ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков заявил, что тренировался каждый день во время паузы на проведение хоккейного турнира Олимпиады в Италии.
«Я тренировался каждый день, не отдыхал. Две тренировки в день, первая — в зале, а вторая — на выносливость и физическую подготовку», — цитирует Мичкова журналист Чарли О'Коннор в соцсети Х.
21-летний Мичков в текущем сезоне игрок провёл за «Филадельфию» 55 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 16 голевых передач. «Филадельфия» проведёт первую игру после олимпийской паузы в ночь на 26 февраля, команда на выезде встретится с «Вашингтоном».