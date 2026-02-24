Козлов — о поражении «Динамо»: «Локомотив» был заряжен, выиграл много борьбы

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в гостевой встрече с ярославским «Локомотивом» (1:3).

«Получился хороший матч. Думаю, зрителям понравилось. Соперник активно начал. Я предупреждал, что «Локомотив» уже в первом периоде попытается сделать результат. К сожалению, мы получили два удаления на старте, а соперник забил. В результате у нас многие играли, а многие – сидели на скамейке. Начало встречи было скомканным. Во втором периоде смогли отыграться, но в концовке пропустили. В третьем периоде были обоюдные шансы. Соперник был заряжен, выиграл много борьбы. Это не дало нам шанс набрать очки здесь», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.