Козлов — о поражении «Динамо»: «Локомотив» был заряжен, выиграл много борьбы

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в гостевой встрече с ярославским «Локомотивом» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Рафиков (Сергеев, Сурин) – 04:27 (5x4)     1:1 Гусев (Сикьюра, Уил) – 23:38 (5x5)     2:1 Мисюль – 36:37 (5x5)     3:1 Шалунов (Черепанов) – 58:59 (en)    

«Получился хороший матч. Думаю, зрителям понравилось. Соперник активно начал. Я предупреждал, что «Локомотив» уже в первом периоде попытается сделать результат. К сожалению, мы получили два удаления на старте, а соперник забил. В результате у нас многие играли, а многие – сидели на скамейке. Начало встречи было скомканным. Во втором периоде смогли отыграться, но в концовке пропустили. В третьем периоде были обоюдные шансы. Соперник был заряжен, выиграл много борьбы. Это не дало нам шанс набрать очки здесь», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
