«Горжусь ребятами в этой игре». Хартли — о победе «Локомотива» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что гордится своей командой в победном матче с московским «Динамо» (3:1).
«Хорошая командная победа. Горжусь тем, как работали ребята. Они бились и сражались. Нужно отдать должное сопернику – «Динамо» играет в хороший хоккей, плотно действует в обороне. Тяжело против них создавать голевые моменты. Здорово, что мы забили в большинстве. Во втором периоде забрали инициативу. Звено Шалунова здорово отыграло в смене, когда мы забили победный гол. Они выигрывали единоборства у бортов и держали шайбу. Даниил Мисюль забил победный гол. Рад за него. Он – боец, много хорошего делает для команды. Третий период провели очень грамотно, контролировали игру. Я горжусь ребятами в этой игре», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
