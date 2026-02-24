Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Горжусь ребятами в этой игре». Хартли — о победе «Локомотива» в матче с «Динамо»

«Горжусь ребятами в этой игре». Хартли — о победе «Локомотива» в матче с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что гордится своей командой в победном матче с московским «Динамо» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Рафиков (Сергеев, Сурин) – 04:27 (5x4)     1:1 Гусев (Сикьюра, Уил) – 23:38 (5x5)     2:1 Мисюль – 36:37 (5x5)     3:1 Шалунов (Черепанов) – 58:59 (en)    

«Хорошая командная победа. Горжусь тем, как работали ребята. Они бились и сражались. Нужно отдать должное сопернику – «Динамо» играет в хороший хоккей, плотно действует в обороне. Тяжело против них создавать голевые моменты. Здорово, что мы забили в большинстве. Во втором периоде забрали инициативу. Звено Шалунова здорово отыграло в смене, когда мы забили победный гол. Они выигрывали единоборства у бортов и держали шайбу. Даниил Мисюль забил победный гол. Рад за него. Он – боец, много хорошего делает для команды. Третий период провели очень грамотно, контролировали игру. Я горжусь ребятами в этой игре», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android