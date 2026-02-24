Результаты матчей ВХЛ на 24 февраля 2026 года

Сегодня, 24 февраля, состоялись четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 24 февраля 2026 года:

«Сокол» — «Югра» — 2:1 Б;

«Горняк-УГМК» — АКМ — 4:2;

«Кристалл» — «Молот» — 0:3;

«Дизель» — «Олимпия» — 3:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 55 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.