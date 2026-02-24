Результаты матчей МХЛ на 24 февраля 2026 года

Сегодня, 24 февраля, состоялись шесть встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 февраля 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «Мамонты Югры» — 4:3 ОТ;

«Белые Медведи» – «Тюменский Легион» — 3:1;

«Ладья» – «Спутник» — 4:1;

«Алмаз» – «Красная Машина-Юниор» — 7:1;

«АКМ-Юниор» – «Академия СКА» — 3:2 ОТ;

«Крылья Советов» – «СКА-1946» — 2:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество встреч каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.