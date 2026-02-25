Скидки
Трамп принял в Белом доме мужскую сборную США по хоккею после победы на Олимпиаде-2026

Олимпийская сборная США по мужскому хоккею побывала на приёме у президента страны Дональда Трампа после завершения ОИ-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Американские хоккеисты выиграли золото зимней Олимпиады впервые за последние 46 лет.

На групповом этапе олимпийского хоккейного турнира сборная США переиграла Латвию (5:1), Данию (6:3) и Германию (5:1), что позволило ей напрямую выйти в 1/4 финала. В плей-офф на пути к финалу американцы одолели Швецию (2:1 OT) и Словакию (6:2), в матче за золотые медали команда США вырвала победу в овертайме у Канады (2:1 OT).

Ранее сборная США по женскому хоккею, которая также взяла на ОИ-2026 золотые медали, отказалась от приглашения на приём к президенту Трампу.

