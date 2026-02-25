Скидки
Матвей Мичков высказался о своей новой роли на льду в «Филадельфии»

Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал смену позиции в тактических схемах команды.

«Я всегда играл на правом фланге. Я всегда был там. Теперь я играю на левом. Это новая роль. Если тренеры видят меня там, мне нужно адаптироваться как можно быстрее», — цитирует Мичкова журналист Чарли О'Коннор в соцсети Х.

21-летний Матвей Мичков в текущем сезоне принял участие в 55 матчах за «Филадельфию», в которых забросил 13 шайб и отдал 16 голевых передач. «Филадельфия» проведёт первую игру после олимпийской паузы в ночь на 26 февраля, команда на выезде встретится с «Вашингтоном».

Комментарии
