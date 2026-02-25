Трамп примерил золотую медаль ОИ-2026 и отказался её возвращать

Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания во время приёма хоккейной сборной США в Белом доме.

Во время торжественной встречи с чемпионами Олимпиады-2026 Трамп получил из рук форварда американской сборной Мэттью Ткачука золотую медаль и тут же надел её себе на шею. Осмотрев награду, глава государства с улыбкой заявил под общий смех: «Теперь я её не верну. Выменяю на что-нибудь».

Трамп и сборная США по хоккею Фото: Соцсети ассистенки Белого дома Марго Мартин

Сборная США по мужскому хоккею выиграла золото ОИ-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, обыграв Канаду в финале 2:1 в овертайме.

Американские хоккеисты выиграли золото зимней Олимпиады впервые за последние 46 лет.