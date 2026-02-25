Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026

Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026. Специалист посетил финальный матч между командами Канады и США (1:2 ОТ) и пропустил игру петербургской команды с ЦСКА (3:0).

– В чём заключалась ваша миссия и почему это оказалось важнее, чем работа на армейском дерби?
– Не хочу проводить аналогию с переговорами в Женеве или в Абу-Даби. Но такие вещи должны происходить в тишине, поэтому пока мы не можем их комментировать. Встречи, которые состоялись, были очень конструктивными и фантастическими. Мы не будем называть организации – это обоюдная договорённость. Мы остаёмся частью большой хоккейной семьи для всего мира. Об этом шёл разговор. Не сомневаюсь, что в ближайшие два-три месяца вы услышите официальные высказывания от тех людей, с которыми мы общались.

За эти три дня была заложена определённая основа. Большие дела всегда начинаются с маленького первого шага. Мне хочется рассказать больше, но по соглашению мы не должны бежать впереди паровоза. Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, и там есть полное взаимопонимание. С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше – разговор уже людей более высокого уровня. Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше о том, что происходило в Милане. Приходится учиться формулировать мысли аккуратно – как Сергей Викторович Лавров, – чтобы донести суть и при этом оставить пространство для дальнейших шагов, – цитирует Ларионова пресс-служба СКА.

Материалы по теме
В СКА сообщили, что делегация клуба провела встречи с представителями ИИХФ на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android