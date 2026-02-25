Скидки
Дональд Трамп вручит вратарю Коннору Хеллебайку высшую награду США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вратарь американской сборной и «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк будет награждён Президентской медалью Свободы. Об этом он сообщил во время своего ежегодного обращения с посланием к Конгрессу.

Сборная США выиграла золотые медали хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Хеллебайк отразил 41 из 42 бросков в этом матче и стал одним из главных героев. Президентская медаль Свободы – одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента.

Американские хоккеисты выиграли золото зимней Олимпиады впервые за последние 46 лет.

