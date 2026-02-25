Расписание матчей КХЛ на 25 февраля 2026 года

Сегодня, 25 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 25 февраля 2026 года (время московское):

19:30. ЦСКА – «Нефтехимик»;

19:30. «Ак Барс» – «Лада»;

19:30. ХК «Сочи» – «Динамо» Мн.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 85 очками после 60 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 94 очка после 58 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».