«Русский характер мог украсить этот праздник». Ларионов — о финале Олимпиады по хоккею
Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился эмоциями от посещения финального матча Олимпиады-2026 между командами Канады и США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Уровень хоккея – фантастический. Это то, что делает наш спорт выдающимся. Не знаю, читали ли вы, но вышли первые оценки телерейтингов. NBC сообщает, что это самая просматриваемая Олимпиада со времён Игр в Сочи. Такой хоккей хотелось смотреть, хотя иногда он был прагматичным. Но тот накал и эмоции людей на трибунах и перед телевизорами подтверждают, что хоккей – выдающаяся игра, когда в исполнителях люди высочайшего уровня.

Ещё раз повторю, что было грустно видеть концовку, потому что там нас не было. Знаю, что наш русский характер, креатив, импровизация, нестандартные решения могли украсить этот праздник хоккея. Надеюсь и верю, что так и случится на следующей Олимпиаде», – цитирует Ларионова пресс-служба СКА.

