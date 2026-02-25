Расписание матчей ВХЛ на 25 февраля 2026 года

Сегодня, 25 февраля, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 25 февраля 2026 года (время московское):

10:00. «Омские Крылья» – СКА-ВМФ;

15:00. ХК «Норильск» – «Рубин»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Ростов»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Барс»;

19:00. «Челны» – «Южный Урал».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 55 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.