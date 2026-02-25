Скидки
Расписание матчей МХЛ на 25 февраля 2026 года
Сегодня, 25 февраля, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 25 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Авто» – «Молот»;
17:00. «Снежные Барсы» – «Ирбис»;
19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» Спб;
19:00. «Капитан» – «Динамо-Карелия»;
19:00. «Атлант» – МХК «Спартак МАХ»;
19:00. МХК «Динамо» М – «Сахалинские Акулы»;
19:00. «Академия Михайлова» – «Тайфун».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
