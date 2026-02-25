Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пыленков вжимал в борт Красковского, Ice Girl кружилась на льду. Фото победы «Локомотива»

Пыленков вжимал в борт Красковского, Ice Girl кружилась на льду. Фото победы «Локомотива»
Комментарии

24 февраля в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Динамо» Москва — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, отличившийся в большинстве. В начале второго периода Никита Гусев забросил ответную шайбу. Но на 37-й минуте Даниил Мисюль вновь вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт установил Максим Шалунов, поразив пустые ворота в концовке встречи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android