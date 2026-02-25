Пыленков вжимал в борт Красковского, Ice Girl кружилась на льду. Фото победы «Локомотива»

24 февраля в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Динамо» Москва — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, отличившийся в большинстве. В начале второго периода Никита Гусев забросил ответную шайбу. Но на 37-й минуте Даниил Мисюль вновь вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт установил Максим Шалунов, поразив пустые ворота в концовке встречи.