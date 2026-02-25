Зибанеджад: никогда не знаешь, когда был твой последний шанс на выступление на Олимпиаде

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился эмоциями от выступления на Олимпийских играх. Форвард в составе сборной Швеции уступил США в четвертьфинальном матче со счётом 1:2 в овертайме.

«Позволил себе прочувствовать это разочарование от поражения. Позже я буду гордиться, что представлял свою страну на Олимпийских играх. Прошло 12 лет с момента, как игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиаде, поэтому я не принимаю ничего как должное. Никогда не знаешь, когда был твой последний шанс на выступление на Олимпиаде», — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.

Зибанеджад на Олимпийских играх — 2026 провёл пять матчей, в которых набрал шесть очков — забил три гола и отдал три передачи.