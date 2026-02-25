Зибанеджад: никогда не знаешь, когда был твой последний шанс на выступление на Олимпиаде
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился эмоциями от выступления на Олимпийских играх. Форвард в составе сборной Швеции уступил США в четвертьфинальном матче со счётом 1:2 в овертайме.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03 1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29 2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27
«Позволил себе прочувствовать это разочарование от поражения. Позже я буду гордиться, что представлял свою страну на Олимпийских играх. Прошло 12 лет с момента, как игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиаде, поэтому я не принимаю ничего как должное. Никогда не знаешь, когда был твой последний шанс на выступление на Олимпиаде», — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.
Зибанеджад на Олимпийских играх — 2026 провёл пять матчей, в которых набрал шесть очков — забил три гола и отдал три передачи.
