Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зибанеджад: никогда не знаешь, когда был твой последний шанс на выступление на Олимпиаде

Зибанеджад: никогда не знаешь, когда был твой последний шанс на выступление на Олимпиаде
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился эмоциями от выступления на Олимпийских играх. Форвард в составе сборной Швеции уступил США в четвертьфинальном матче со счётом 1:2 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

«Позволил себе прочувствовать это разочарование от поражения. Позже я буду гордиться, что представлял свою страну на Олимпийских играх. Прошло 12 лет с момента, как игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиаде, поэтому я не принимаю ничего как должное. Никогда не знаешь, когда был твой последний шанс на выступление на Олимпиаде», — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.

Зибанеджад на Олимпийских играх — 2026 провёл пять матчей, в которых набрал шесть очков — забил три гола и отдал три передачи.

Материалы по теме
«Пустота. Тяжело понимать, что всё кончено». Зибанеджад — о вылете Швеции с Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android