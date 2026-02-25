Скидки
Президент ИИХФ выразил надежду, что Россия примет участие в Олимпиаде 2030 года

Комментарии

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф надеется, что ситуация в мире изменится и это позволит сборной России выступить на следующей Олимпиаде. Российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. Сборная России пропустила Олимпиаду по решению Международной федерации хоккея, вместо россиян в соревновании приняла участие команда Франции.

«До 2030 года ещё много времени, и я надеюсь, что до этого всё изменится в лучшую сторону», — цитирует Тардифа ТАСС.

Олимпиада 2030 года пройдёт во французских Альпах. На прошедшей Олимпиаде по хоккею в Милане золотые медали завоевала сборная США, Канада — серебро, а Финляндия — бронзу.

Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать
