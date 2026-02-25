ИИХФ не планирует менять формат овертайма в матчах Олимпийских игр по хоккею

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ планирует и дальше использовать формат овертайма «3 на 3» на матчах Олимпийских игр. Тардиф отметил, что ни одна из 30 игр мужского турнира 2026 года не потребовала серии буллитов. Пять игр завершились в овертайме, включая победу сборной США над сборной Канады со счётом 2:1 в финальном матче за золотые медали.

«Это лучшие правила, чтобы уложиться в плотный график. Нам нужно было провести 30 игр за 11 дней у мужчин и 28 игр за 13 дней у женщин — всего 58 игр за 16 дней. Огромная задача. Так что формат овертайма останется прежним и впредь», — цитирует Тардифа The Athletic.

Ранее некоторые игроки и тренеры национальных команд выразили недовольство форматом овертайма «3 на 3» в плей-офф Олимпиады.