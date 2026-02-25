Матвей Мичков высказался о возможном конфликте с тренером «Филадельфии» Токкетом

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отрицает наличие конфликта с главным тренером Риком Токкетом. Среднее время игры форварда на льду составляет 14.34 – против 16.41 в дебютном сезоне в лиге, когда команду тренировал Джон Торторелла.

«У нас обычные отношения между игроком и главным тренером. У всех одна цель – побеждать. И мы все работаем над этим. Я буду играть столько времени, сколько мне дают, и делать свою работу. Это единственное, что меня волнует. То, как тренер меня использует – это его решение. Я игрок и должен на 100% сосредоточиться на том, что делаю в данный момент», — цитирует Мичкова журналист Чарли О'Коннор в соцсети Х.

21-летний Матвей Мичков в текущем сезоне принял участие в 55 матчах за «Филадельфию», в которых забросил 13 шайб и отдал 16 голевых передач. «Филадельфия» проведёт первую игру после олимпийской паузы в ночь на 26 февраля, команда на выезде встретится с «Вашингтоном».