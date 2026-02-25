Московское «Динамо» продлило контракт с форвардом Артёмом Швецом-Роговым. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, новое соглашение с нападающим носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2028 года.

В этом сезоне нападающий принял участие в 57 играх за бело-голубых и набрал 16 очков — забросил 10 шайб и отдал шесть результативных передач.

Всего в составе «Динамо» форвард провёл два сезона, сыграв 113 матчей и набрав 31 (19+12) очко — забросил 19 шайб и отдал 12 результативных передач. Ранее в КХЛ Швец-Роговой выступал за СКА и подмосковный «Витязь». Всего в КХЛ на счету нападающего 123 (51+72) очка в 414 матчах.