Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров о ситуации с Ларионовым: Игоря знает весь мир. А кто знает тех, кто его критикует?

Назаров о ситуации с Ларионовым: Игоря знает весь мир. А кто знает тех, кто его критикует?
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о критике главного тренера СКА Игоря Ларионова за его поездку на финальный матч Олимпийских игр по хоккею, из-за которой специалист пропустил армейское дерби с ЦСКА (3:0) в КХЛ.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Олимпийский финал у многих произвёл сильное впечатление, но пора возвращаться к КХЛ, где, кстати, тоже хватает хороших матчей. Лига стала ярче, активнее, интереснее, ведь не зря мы называем её лучшей в Европе. Конечно, всегда есть над чем работать, но прогресс однозначно виден.

Кстати, лично для меня непонятно, почему в последние дни посыпалось столько ненависти, злобы и нравоучений в адрес моего давнего товарища Игоря Ларионова, вместе с которым мы, а также с Сергеем Макаровым, играли в составе «Сан-Хосе».

Видимо, кто-то забыл, что СКА, к примеру, выиграл семь матчей из последних восьми, даже несмотря на вынужденный отъезд Ларионова по важным делам в олимпийскую Италию.

Наверное, не все помнят, что именно Ларионов, например, является единственным россиянином в выборочном комитете Зала славы НХЛ в Торонто, что Игоря знают все крупнейшие мировые спортивные чиновники, да и просто весь мир. А кто знает тех, кто критикует Ларионова? Если после его поездки на мировой спортивной арене по отношению к России действительно начнутся положительные шаги — то, думаю, что все эти люди возьмут свои слова обратно и поймут, что они совершали ошибку и рано закапывали этого человека. Он ещё принесёт очень много пользы российскому хоккею», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android