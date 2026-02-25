Назаров о ситуации с Ларионовым: Игоря знает весь мир. А кто знает тех, кто его критикует?

Известный тренер Андрей Назаров высказался о критике главного тренера СКА Игоря Ларионова за его поездку на финальный матч Олимпийских игр по хоккею, из-за которой специалист пропустил армейское дерби с ЦСКА (3:0) в КХЛ.

«Олимпийский финал у многих произвёл сильное впечатление, но пора возвращаться к КХЛ, где, кстати, тоже хватает хороших матчей. Лига стала ярче, активнее, интереснее, ведь не зря мы называем её лучшей в Европе. Конечно, всегда есть над чем работать, но прогресс однозначно виден.

Кстати, лично для меня непонятно, почему в последние дни посыпалось столько ненависти, злобы и нравоучений в адрес моего давнего товарища Игоря Ларионова, вместе с которым мы, а также с Сергеем Макаровым, играли в составе «Сан-Хосе».

Видимо, кто-то забыл, что СКА, к примеру, выиграл семь матчей из последних восьми, даже несмотря на вынужденный отъезд Ларионова по важным делам в олимпийскую Италию.

Наверное, не все помнят, что именно Ларионов, например, является единственным россиянином в выборочном комитете Зала славы НХЛ в Торонто, что Игоря знают все крупнейшие мировые спортивные чиновники, да и просто весь мир. А кто знает тех, кто критикует Ларионова? Если после его поездки на мировой спортивной арене по отношению к России действительно начнутся положительные шаги — то, думаю, что все эти люди возьмут свои слова обратно и поймут, что они совершали ошибку и рано закапывали этого человека. Он ещё принесёт очень много пользы российскому хоккею», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.