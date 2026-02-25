Скидки
Якушев — об ОИ без России: у Овечкина отобрали последний шанс, по-скотски поступили

Якушев — об ОИ без России: у Овечкина отобрали последний шанс, по-скотски поступили
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026, прошедшем без участия сборной России, и отметил, что ему обидно за Александра Овечкина, упустившего последний шанс на олимпийскую медаль.

– Вы согласны с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который заявил, что российская хоккейная дружина, будь она в полном объёме допущена к олимпийскому турниру, составила бы там достойную конкуренцию и канадцам, и сильным европейцам?
– С учётом наших игроков, которые успешно играют в НХЛ, думаю, у нас очень сильная была бы команда, она вполне могла бы претендовать на олимпийское золото. И мне очень обидно в первую очередь за Сашу Овечкина, у него отобрали последний, наверное, шанс стать олимпийским чемпионом. Просто по-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром, – цитирует Якушева ТАСС.

Овечкин выступал на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014) и остался без медалей.

