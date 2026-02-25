«Сиэтл» объявил о продлении контрактов с двумя нападающими

«Сиэтл Кракен» объявил о продлении контрактов с нападающими Райаном Уинтертоном и Беном Майерсом на два года.

22-летний Уинтертон был выбран клубом в третьем раунде драфта-2021 и проводит первый полноценный сезон в Национальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате он набрал 15 (3+12) очков за 54 матча. Зарплата форварда по новому договору составит $1,125 млн в год.

27-летний Майерс находится в системе «Сиэтла» второй сезон. Он набрал 11 (5+6) очков за 31 игру в текущем регулярном сезоне и со следующего года будет получать $ 1 млн за сезон.

На данный момент «Сиэтл» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ.