Артемий Панарин подарил маскоту «Лос-Анджелеса» часы Rolex за игровой номер

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин подарил маскоту команды часы Rolex за номер 72 на игровой форме. Ранее свитер с этим номером носил талисман «Кингз» Бэйли. Число символизирует среднюю температуру в Лос-Анджелесе по шкале Фаренгейта (22 градуса по Цельсию).

Фото: «Лос-Анджелес»

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги у Артемия 57 (19+38) очков в 52 играх в сезоне при показателе полезности «-16».