Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин подарил маскоту «Лос-Анджелеса» часы Rolex за игровой номер

Артемий Панарин подарил маскоту «Лос-Анджелеса» часы Rolex за игровой номер
Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин подарил маскоту команды часы Rolex за номер 72 на игровой форме. Ранее свитер с этим номером носил талисман «Кингз» Бэйли. Число символизирует среднюю температуру в Лос-Анджелесе по шкале Фаренгейта (22 градуса по Цельсию).

Фото: «Лос-Анджелес»

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги у Артемия 57 (19+38) очков в 52 играх в сезоне при показателе полезности «-16».

Материалы по теме
В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»
В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android