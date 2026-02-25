Андрей Разин назвал своей целью стать тренером сборной России

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хотел бы тренировать сборную России.

– Работа главным тренером сборной – это особая строка в резюме?

– Я бы не говорил про строку в резюме. Это просто интересно. Работать с лучшими хоккеистами нашей страны, с игроками НХЛ – это новая ступенька.

– Это цель или мечта?

– Это цель. Мечта – это луну достать. А здесь – осязаемая цель. Когда я работал детским тренером, у меня была цель – быть тренером КХЛ, что для многих из моих коллег было просто мечтой. Я шёл к своей цели. Так же и здесь. Да, это громкие слова. Но я не боюсь их говорить. Я этого хочу, – цитирует Разина Sports.ru.