Якушев: в СССР опасались проведения Суперсерии с канадцами, считали, что нас «размажут»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев заявил, что руководство СССР изначально опасалось проведения серии товарищеских матчей со сборной Канады по хоккею из-за силы соперника.

«Изначально в советском руководстве далеко не все были согласны на очное рандеву сборной СССР с канадскими мастерами хоккея. Были опасения, что нас просто «размажут» и тем самым мы уроним честь страны, славные традиции хоккейных побед. Мы же на тот момент были чемпионами мира, три раза Олимпийские игры выиграли. Но здравый смысл победил — особенно после того, как в Канаду съездили наши тренеры Аркадий Иванович Чернышев и Борис Павлович Кулагин. Они посмотрели тренировки канадцев и пришли к выводу, что сборная СССР способна достойно играть с канадцами, а то и выигрывать. К тому же они приметили в Канаде шапкозакидательские настроения, высокомерие в отношении наших, что в конечном счёте оказалось нам на руку, в первом матче уж точно», – цитирует Якушева ТАСС.

В Суперсерии-1972 соперники провели восемь матчей, в которых сборная Канады одержала четыре победы, сборная СССР — три, ещё один матч завершился вничью. Якушев стал самым результативным игроком советской команды, забросив семь шайб и отдав четыре результативные передачи.

