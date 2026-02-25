Скидки
Юрзинов-старший — об Олимпиаде-2026: турнир без России был неполноценным и ущербным

Комментарии

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии. Сборная США выиграла золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, её заменила Франция.

«Олимпиада – это мой любимый турнир. У Игр – особый командный дух и особая опять-таки командная атмосфера. Олимпиады – это то, ради чего придуман мировой спорт. Теперь о хоккейном турнире в Милане. С одной стороны, он получился неполноценным и, как я уже говорил, ущербным. Никак иначе турнир, на который по политическим причинам не был приглашён один из исторических участников – наша сборная – назвать нельзя.

С другой стороны, по уровню игры и по напряжению это были выдающиеся Игры. Ни одного проходного матча в плей-офф, все игры от ножа и сердца, удивительные спасения команд на последних секундах основного времени», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

