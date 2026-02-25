Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У российского нападающего «Питтсбурга» Егора Чинахова родилась дочь

У российского нападающего «Питтсбурга» Егора Чинахова родилась дочь
Комментарии

У 25-летнего российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Егора Чинахова родилась дочь. Девочку назвали Миа.

«Наш самый бесценный и долгожданный подарок от бога», – написала в соцсети жена игрока Злата.

Фото: личный архив Чинахова

По ходу этого регулярного чемпионата НХЛ Чинахова обменяли из «Коламбуса» в «Питтсбург». Он набрал 12 (8+4) очков в 18 матчах за «Пингвинз».

Чинахов отыграл в составе «Коламбуса» пять лет, где в 204 играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил 37 голов, отдал 40 результативных передач. До этого Чинахов успел отыграть один сезон за омский «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Коламбус» выбрал Чинахова в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером.

Материалы по теме
Не зря требовал обмен. Чинахов воскресил карьеру в «Питтсбурге»
Не зря требовал обмен. Чинахов воскресил карьеру в «Питтсбурге»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android