«Лос-Анджелес» ведёт переговоры с «Монреалем» по обмену Патрика Лайне — The Fourth Period

«Лос-Анджелес Кингз» проявляет интерес к форварду «Монреаль Канадиенс» Патрику Лайне, сообщает The Fourth Period. Отмечается, что стороны общались насчёт возможной сделки, но пока не близки к соглашению.

«Кингз» рассматривают различные варианты усиления топ-6 после травмы форварда Кевина Фиалы на Олимпиаде. Швейцарец выбыл до конца сезона.

Сейчас Лайне заканчивает восстановление после операции на мышцах кора. В этом сезоне он провел лишь пять игр и сделал одну передачу. Действующий контракт 27-летнего нападающего со средней годовой зарплатой $ 8,7 млн рассчитан до 30 июня 2026-го.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Фиалы 40 (18+22) очков в 56 матчах при показателе полезности «-11». Он второй бомбардир и снайпер «Кингз» в текущем сезоне.