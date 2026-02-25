«Мы должны были рвать всех». Илья Воробьёв — о выступлении России на ОИ-2018 по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о победе на Олимпиаде-2018, которая проходила в корейском Пхёнчхане. 25 февраля этому событию исполнилось восемь лет. На ОИ-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России обыграла в финале Германию (4:3 ОТ).

«Мы привезли хороший состав, но ощущение было таким, что будто в раздевалке над нами висела бетонная стена. Напряжение такое, что, если не выиграем, домой, возможно, не пустят. Илья Ковальчук и Паша Дацюк, конечно, помогали ребятам, были лидерами. Паша – такой тихий лидер, за него больше говорили его действия на льду. А Илья и забивал много, и заводил раздевалку. Мог по башке дать, если что не так.

Тут две стороны. Да, у нас команда с двумя звёздами НХЛ – это, конечно, плюс. Но и ожидания от неё были такими, что мы не просто должны были выиграть Олимпиаду. Мы должны были рвать всех. И это уже было против нас. Если не золото, тогда что – профукали спорт №1?» – цитирует Воробьёва Sports.ru.