«Я бы клюшкой по хребту после игры за это». Разин — об ошибке Макара при «золотом» голе ОИ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победный гол сборной США в финале Олимпийских игр с Канадой (2:1 ОТ). На площадке канадской сборной находились Коннор Макдэвид, Кейл Макар и Натан Маккиннон, каждый из которых сделал по ошибке, что привело к «золотому» голу.

«Шикарный хоккей. Лучший хоккей, который я видел в последнее время: скорость мысли, скорость перемещения шайбы, куча опасных моментов и шикарная развязка. У меня всегда мелькает мысль – в хоккей играют не фамилии, в хоккей играют люди. Пожалуйста, решающий момент Олимпиады: Кейл Макар, Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон – лучшие в своих амплуа хоккеисты. И что? Макдэвид теряет шайбу на ровном месте, полез, где 50 на 50 – хотел забить победную. Макар «ныряет» 50 на 50 и не бежит назад. Честно, я бы клюшкой по хребту после игры за это (смеётся). А Маккиннон… У которого, как у мальчика в песочнице, Веренски отнимает шайбу и делает пас. Вот, пожалуйста: в хоккей играют люди, и каждый может выиграть», — цитирует Разина пресс-служба клуба.