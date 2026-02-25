Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 25 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче «Нефтехимик» на домашнем льду одержал победу со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги армейский клуб провёл 58 игры, в которых набрал 70 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 63 очками после 59 матчей находится на шестой строчке Востока.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android