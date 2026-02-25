ЦСКА — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 25 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Нефтехимик Нижнекамск

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче «Нефтехимик» на домашнем льду одержал победу со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги армейский клуб провёл 58 игры, в которых набрал 70 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 63 очками после 59 матчей находится на шестой строчке Востока.