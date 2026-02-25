Скидки
Капитан «Флориды» Барков рассказал о ходе восстановления от травмы

Нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал о ходе восстановления от травмы, полученной в сентябре 2025 года.

«Было тяжело. Но когда случается что-то трудное или плохое, стараешься найти позитивные моменты. Не знаю, может быть, длительный перерыв поможет мне в будущем вернуться более свежим, со свежими умом и телом. Надеюсь, моя карьера продлится дольше, не знаю, но именно о таких вещах думаешь, когда переживаешь трудные моменты, сталкиваешься с невзгодами.

Я очень доволен тем, где нахожусь сейчас. Знаю план восстановления. В команде работают замечательные люди: хирурги, физиотерапевты и врачи. Поэтому я им доверяю, они всегда примут правильное решение. Надеюсь, очень скоро я вернусь в команду», — цитирует Баркова сайт НХЛ.

Отмечается, что форвард рассчитывает вернуться в строй к началу Кубка Стэнли — 2026.

