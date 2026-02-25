Уволенный из минского «Динамо» Горбенко высказался, мог ли Квартальнов покинуть клуб

Бывший тренер минского «Динамо» Игорь Горбенко ответил, мог ли наставник белорусского клуба Дмитрий Квартальнов уйти из команды.

— А как сам Квартальнов отнёсся к этой ситуации?

— Об этом он сам расскажет, если захочет. Мы работали вместе, делали одно дело, честно и с открытым сердцем, вот и всё.

— Говорят, что Квартальнов собирается покинуть «Динамо» из-за вашего ухода. Вы с ним говорили об этом?

— Нет, нет. Есть же команда, надо тоже думать. Есть какие-то свои личные обиды, амбиции, но есть команда, — приводит слова Горбенко Odds.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что ключевые хоккеисты минского «Динамо», в том числе иностранцы, были недовольны работой тренера минчан Игоря Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива.