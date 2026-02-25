Защитник СКА Менелл: с самого начала сезона были уверены, что попадём в плей-офф

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о победе над «Адмиралом» (4:2) и оценил досрочный выход армейцев в плей-офф.

«Мы хорошо сыграли в этом матче, но игра не была лёгкой. Мы забили в самом начале встречи, и это позволило нам быть увереннее. Но у соперника тоже были моменты, поэтому хочу отметить нашего вратаря, который отлично показал себя.

Мы хорошо играем в последних матчах, одержали несколько важных побед, поэтому вышли в плей-офф. С самого начала сезона были уверены, что попадём туда. Но теперь важно сохранить этот импульс, чтобы дойти до финала Кубка Гагарина и выиграть трофей», — цитирует Менелла Metaratings.