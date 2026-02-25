Защитник СКА Менелл: с самого начала сезона были уверены, что попадём в плей-офф
Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о победе над «Адмиралом» (4:2) и оценил досрочный выход армейцев в плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Менелл – 00:56 (5x5) 1:1 Олсон (Шулак, Основин) – 12:08 (5x5) 2:1 Плотников (Уилсон, Савиков) – 20:48 (5x5) 3:1 Уилсон (Голдобин, Плотников) – 47:46 (5x5) 4:1 Короткий (Воробьёв, Савиков) – 56:17 (5x4) 4:2 Тертышный (Булавчук) – 58:28 (5x5)
«Мы хорошо сыграли в этом матче, но игра не была лёгкой. Мы забили в самом начале встречи, и это позволило нам быть увереннее. Но у соперника тоже были моменты, поэтому хочу отметить нашего вратаря, который отлично показал себя.
Мы хорошо играем в последних матчах, одержали несколько важных побед, поэтому вышли в плей-офф. С самого начала сезона были уверены, что попадём туда. Но теперь важно сохранить этот импульс, чтобы дойти до финала Кубка Гагарина и выиграть трофей», — цитирует Менелла Metaratings.
