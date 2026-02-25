«Лос-Анджелес» — «Вегас»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

Скидки
Лос-Анджелес Кингз — Вегас Голден Найтс: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

Комментарии

В ночь на 26 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Лос-Анджелесе (США) состоится матч между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Игра на стадионе «Крипто.ком-Арена» начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержали «золотые рыцари». «Лос-Анджелес» провёл 56 встреч, в которых набрал 60 очков, и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» с 68 очками после 57 матчей находится на четвёртой строчке Запада.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Фото
«Лос-Анджелес» показал фотографии Артемия Панарина в форме клуба
