«Лос-Анджелес» — «Вегас»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

В ночь на 26 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Лос-Анджелесе (США) состоится матч между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Игра на стадионе «Крипто.ком-Арена» начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержали «золотые рыцари». «Лос-Анджелес» провёл 56 встреч, в которых набрал 60 очков, и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» с 68 очками после 57 матчей находится на четвёртой строчке Запада.