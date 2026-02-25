«Не верю в возвращение сборной России в этом году». Крикунов — о словах Ларионова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова в Милан, где тот провёл переговоры с неназванными лидерами мирового хоккея.

«Может быть, он о товарищеских матчах договаривался. Сейчас можно в Питере играть, там дворец на 20 тысяч зрителей. Может быть, это связано с возвращением сборной России. Если это было так сделано, то молодец. Это могло быть заданием Ларионова. Пора бы уже сборную России возвращать. Но в возвращение в этом году я не верю. Если это случится, будет очень неожиданно. Если нам там уже всё зарубили и перекрыли, а тут вдруг всё откроется», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, ранее Ларионов заявил: «С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше — разговор уже людей более высокого уровня. Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше, что происходило в Милане».