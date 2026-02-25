Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не верю в возвращение сборной России в этом году». Крикунов — о словах Ларионова

«Не верю в возвращение сборной России в этом году». Крикунов — о словах Ларионова
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова в Милан, где тот провёл переговоры с неназванными лидерами мирового хоккея.

«Может быть, он о товарищеских матчах договаривался. Сейчас можно в Питере играть, там дворец на 20 тысяч зрителей. Может быть, это связано с возвращением сборной России. Если это было так сделано, то молодец. Это могло быть заданием Ларионова. Пора бы уже сборную России возвращать. Но в возвращение в этом году я не верю. Если это случится, будет очень неожиданно. Если нам там уже всё зарубили и перекрыли, а тут вдруг всё откроется», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, ранее Ларионов заявил: «С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше — разговор уже людей более высокого уровня. Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше, что происходило в Милане».

Материалы по теме
Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android