«Мы были очень близки к чуду». Вратарь Чехии Достал — об игре с Канадой на Олимпиаде

Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал высказался об игре 1/4 финала хоккейного турнира Олимпийских игр с командой Канады (3:4 ОТ).

«Дважды мне выпадала возможность сыграть против самой атакующей команды. В овертайме вдруг видишь Макара, Макдэвида, Маккиннона на одном льду против себя. Конечно, это большая честь. Это великолепные игроки. Но именно поэтому было ещё больнее, ведь мы были очень близки к чуду. К сожалению, у нас ничего не получилось», — приводит слова Достала The Hockey News.

Напомним, сборная Канады уступила в финальной встрече Олимпийских игр команде США в овертайме со счётом 1:2. Чехия заняла восьмое место на турнире.