Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы были очень близки к чуду». Вратарь Чехии Достал — об игре с Канадой на Олимпиаде

«Мы были очень близки к чуду». Вратарь Чехии Достал — об игре с Канадой на Олимпиаде
Комментарии

Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал высказался об игре 1/4 финала хоккейного турнира Олимпийских игр с командой Канады (3:4 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

«Дважды мне выпадала возможность сыграть против самой атакующей команды. В овертайме вдруг видишь Макара, Макдэвида, Маккиннона на одном льду против себя. Конечно, это большая честь. Это великолепные игроки. Но именно поэтому было ещё больнее, ведь мы были очень близки к чуду. К сожалению, у нас ничего не получилось», — приводит слова Достала The Hockey News.

Напомним, сборная Канады уступила в финальной встрече Олимпийских игр команде США в овертайме со счётом 1:2. Чехия заняла восьмое место на турнире.

Материалы по теме
«Для Канады это стало бы поражением века». Двукратный чемпион ОИ — об игре с Чехией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android