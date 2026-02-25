«Мы были очень близки к чуду». Вратарь Чехии Достал — об игре с Канадой на Олимпиаде
Голкипер сборной Чехии Лукаш Достал высказался об игре 1/4 финала хоккейного турнира Олимпийских игр с командой Канады (3:4 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05 1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34 1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp) 2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp) 2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18 3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33 4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22
«Дважды мне выпадала возможность сыграть против самой атакующей команды. В овертайме вдруг видишь Макара, Макдэвида, Маккиннона на одном льду против себя. Конечно, это большая честь. Это великолепные игроки. Но именно поэтому было ещё больнее, ведь мы были очень близки к чуду. К сожалению, у нас ничего не получилось», — приводит слова Достала The Hockey News.
Напомним, сборная Канады уступила в финальной встрече Олимпийских игр команде США в овертайме со счётом 1:2. Чехия заняла восьмое место на турнире.
