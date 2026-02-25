Скидки
«Абсолютно не связано с Тамбиевым». Артюхин — о победах СКА в последних матчах

«Абсолютно не связано с Тамбиевым». Артюхин — о победах СКА в последних матчах
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о успешном выступлении СКА в последних матчах. Армейцы победили в последних семи играх из восьми проведённых.

– СКА поднялся на шестое место на Западе. С Ротенбергом армейцы финишировали седьмыми. Выходит, что руководство СКА было право, заменив тренера?
– Это всё на усмотрение руководства — правильно или неправильно. Сложно говорить.

– У СКА пять побед в шести последних матчах. Это так благотворно сказался приход Леонида Тамбиева?
– Абсолютно нет! Это не связано с Тамбиевым. По мне, больше результат пошёл в гору, когда пришёл Борис Миронов и наладил более-менее игру в обороне.

– Кто был бы самым удобным соперником для СКА в плей-офф?
– В плей-офф непредсказуемая игра. Команда с последнего места может обыграть команду, которая занимала первую строчку. Соперников удобных не бывает. И никогда никто не подстраивался, это тоже не работает, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

