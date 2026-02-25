Скидки
Сидни Кросби после травмы на Олимпийских играх пропустит как минимум месяц

Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после травмы на Олимпийских играх пропустит как минимум месяц. Об этом сообщает пресс-служба команды. Напомним, форвард получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире. «Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Кросби провёл 56 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

